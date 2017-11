Disney fährt mit "Cars 3" vor

Im Februar geht die Nummer 95 wieder ins Rennen: In " Cars 3: Evolution " ist der legendäre Lightning McQueen nach "Cars" und "Cars 2" wieder auf der Strecke Zusammen mit seiner energiegeladenen Trainerin Cruz Ramirez versucht der rote Flitzer alles, um die neue Generation von Rennwagen zu schlagen.Der dritte Teil der Disney-Pixar Reihe um Rennlegende Lightning McQueen wurde in der deutschen Fassung erneut von namhaften Synchronsprechern, Schauspielern und Comedians eingesprochen: Während der Protagonist erneut von Manou Lubowski gesprochen wird, leiht Benedikt Weber Lightnings Konkurrenten Jackson Storm seine Stimme. Auch Bettina Zimmermann, Oliver Kalkofe, Rick Kavanian und Christian Tramitz sind wieder mit von der Partie. Und sogar der der vierfache Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel hat wieder eine Rolle übernommen. Walt Disney Studios veröffentlicht den Animationsfilm am 8. Februar auf DVD und Blu-ray sowie als 3D -Produktfassung. Zum Bonusmaterial von "Cars 3" zählt der Kurzfilm" L.O.U"., ein Audiokommentar sowie "Miss Fritters Rennsportschule". Auf Blu-ray gibt es zusätzlich die zwei beiden Features "Startklar fürs Rennen" und "Cruz Ramirez: Das gelbe Auto hat es drauf". Die Bonusdisc der 3D-Version wartet zudem mit weiteren Bonusclips, zusätzlichen Szenen und Behind-the-Scenes-Material auf.

