"Die glorreichen Sieben" galoppieren an die US-Chartspitze

Großansicht "Die glorreichen Sieben" sind erfolgreich in die Home-Entertainment-Vermarktung gestartet (Bild: Sony Pictures) "Die glorreichen Sieben" sind erfolgreich in die Home-Entertainment-Vermarktung gestartet (Bild: Sony Pictures)

Drei Neuzugänge schaffen es in den US-amerikanischen Home-Entertainment-Charts auf Anhieb unter die ersten fünf - der beste Start gelingt dem Remake eines Westernklassikers. " Die glorreichen Sieben ", in dem u. a. Denzel Washington Chris Pratt und Ethan Hawke zu sehen sind, sichern sich aus dem Stand Platz eins in den von NPD VideoScan ermittelten DVD- und Blu-ray-Kaufcharts. Fast jeder zweite Käufer (48 Prozent) griff dabei zu einer der Blu-ray-Varianten, sechs Prozent wollten den Western in Ultra-HD-Qualität sehen. In den deutschen Handel kommen "Die glorreichen Sieben" Ende Januar. Nur knapp dahinter, mit 82 Prozent der verkauften Spitzenreiterunits, rangieren Universals " Pets ". Vorwochenspitzenreiter "Suicide Squad " muss sich dagegen mit Bronze begnügen. Tom Hanks landet als heldenhafter Pilot "Sully " neu auf der vier. Clint Eastwood Tatsachendrama zur spektakulären Notlandung des Piloten Chesley "Sully" Sullenberger im Hudson River läuft bei uns erst seit wenigen Wochen im Kino. Außerdem neu auf Platz fünf der US-Charts landen Warners " Störche ". Die Animationskomödie über einen Storch und ein Mädchen, die das erste Baby seit langer Zeit abliefern sollen, schlägt in Deutschland erst im Frühjahr im Heimkino auf.

Quelle: VideoMarkt

