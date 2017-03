Deutschlandpremiere für "Holodomor" in Berlin

Großansicht Trafen sich auf der Premiere von "Holodomor" (v.l.): Rainer Bruns, Geschäftsführer Pandastorm Pictures, Andreas Peschke, Der Beauftragte für Osteuropa im Auswärtigen Amt, Dr. Andrij Melnyk, Der Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland , Marieluise Beck, MdB, Sprecherin für Osteuropapolitik der Grünen und Justus Peter, Geschäftsführer Pandastorm Pictures Trafen sich auf der Premiere von "Holodomor" (v.l.): Rainer Bruns, Geschäftsführer Pandastorm Pictures, Andreas Peschke, Der Beauftragte für Osteuropa im Auswärtigen Amt, Dr. Andrij Melnyk, Der Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland , Marieluise Beck, MdB, Sprecherin für Osteuropapolitik der Grünen und Justus Peter, Geschäftsführer Pandastorm Pictures

Jahrzehntelang war es in der Sowjetunion verboten über den Holodomor (wörtliche Übersetzung: Tötung durch Hunger) zu sprechen. Heute ist er von 16 Nationen als Völkermord anerkannt, die Europäische Union und die Vereinten Nationen haben ihn als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" bezeichnet. Regisseur George Mendeluk schuf mit " Holodomor - Bittere Ernte " eine Chronik eines fast vergessenen Verbrechens, das zwischen drei und zehn Millionen Ukrainern das Leben kostete. Das Geschichtsepos ist der erste internationale Spielfilm über die historischen Ereignisse in den Jahren 1932 bis 1933.Am 30. März präsentierte Pandastorm Pictures in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Botschaft und unterstützt von der Deutschen Assoziation der Ukrainisten "Holodomor" im vollbesetzten Kulturzentrum Brotfabrik in Berlin. Im Anschluss an ein Expertengespräch mit dem Osteuropahistoriker Wilfried Jilge von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zeigte sich das Publikum beeindruckt. "Der Holodomor ist eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit des 20. Jahrhunderts und dennoch kaum bekannt. Daher freuen wir uns, heute diese Premiere mit wichtigen Entscheidern aus Politik und Medien feiern zu können", so Rainer Bruns , Geschäftsführer Pandastorm Pictures . Zu den geladenen Gästenzählten u.a. der Beauftragte für Osteuropa des Auswärtigen Amts Andreas Peschke, der Botschafter der Ukraine in der BRD Dr. Andrij Melnyk, die Sprecherin für Osteuropapolitik der Grünen Marieluise Beck und das Vorstandsmitglied der Heinrich-Böll-Stiftung Ralf Fücks.Der Titel ist seit 31. März als Standard Edition und als Zwei-Disc Special Edition auf DVD und Blu-ray verfügbar.

Quelle: VideoMarkt

