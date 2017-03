Deutscher Buchhandel mit weniger Video-Umsatz

Großansicht Auch im stationären Buchhandel wurde weniger Geld mit DVDs und Blu-rays verdient Auch im stationären Buchhandel wurde weniger Geld mit DVDs und Blu-rays verdient

Der stationäre Buchhandel in Deutschland hat mit den physischen Datenträgern DVD und Blu-ray signifikant weniger umgesetzt als im Vorjahr. Das berichtet der Fachinformationsdienst "Börsenblatt", der sich auf GfK -Daten beruft. Demnach fiel der Jahresumsatz von 45 Mio. Euro in 2015 auf 41 Mio. Euro in 2016. Das entspricht einem Rückgang von neun Prozent. Der Anteil des Buchhandels am Videokaufmarkt beträgt somit drei Prozent.Insgesamt wurden 3,8 Mio. DVDs und Blu-rays abgesetzt; 2015 waren es noch 4,2 Mio. Dabei sorgten DVD-Produkte für 90 Prozent des Umsatzes. Außerdem hatten Katalogtitel mit 52 Prozent Umsatzanteil einen höheren Anteil als im Durchschnitt des gesamten Videokaufmarkts. Ihr Anteil betrug 52 Prozent gegenüber 38 Prozent des Gesamtmarkts.Des Weiteren belegen die GfK-Daten, die im Auftrag der FFA ermittelt werden, dass 39 Prozent des Videoumsatzes im Buchhandel durch Spontankäufe generiert wurden.

Quelle: VideoMarkt

