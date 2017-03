Deutsche Produktionen für DVD-Award nominiert

Seit 2004 wird im Rahmen des Festivals "Il Cinema Ritrovato" in Bologna der DVD Award verliehen. Eine international besetzte Jury entscheidet in insgesamt fünf Kategorien über die besten Heimkino-Veröffentlichungen restaurierter Filme, deren Produktionsjahr vor 1985 liegt. Ziel ist es, die aufgearbeiteten Filmveröffentlichungen auf DVD und Blu-ray der zurückliegenden zwölf Monate zu würdigen.Unter den Finalisten für den DVD Award befinden sich auch die von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung restaurierten Fassungen der Agfacolor-Filme " Opfergang " und " Immensee " des Regisseurs Veit Harlan . Beide Titel hatte Concorde Home Entertainment im Herbst 2016 veröffentlicht. Den DVD-Mediabooks und Blu-rays mit O-Card liegen umfangreiche Booklets bei - u.a. mit Erläuterungen zur Restaurierung der Filme und bei "Opfergang" mit einem Filmkommentar von Regisseur Dominik Graf Das 31. Festival "Il Cinema Ritrovato" findet 2017 vom 24. Juni bis 1. Juli statt. Es widmet sich in seinem Programm Klassikern sowie selten aufgeführten und unbekannten Glanzpunkten der Filmgeschichte,

