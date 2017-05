Deloitte: "VoD-Markt steuert auf Duopol zu"

In der aktuellen Deloitte-Studie "Media Consumer Survey 2017" (Untertitel: "Fernsehen - ein Medium auf Abruf?") beleuchteten die Media-Marktforscher den deutschen Bewegtbildmarkt. Im Fokus stand dabei ein Vergleich zwischen klassischer TV-Nutzung und den Möglichkeiten non-linearer Angebote. Befragt wurden hierfür im Rahmen einer Onlinebefragung 2.000 deutsche Mediennutzer. Die Ergebnisse wurden mit der Vorgängerstudie aus dem Jahr 2015 verglichen.Wie zu erwarten haben sich non-lineare Angebote in den vergangenen beiden Jahren weiter als substanzielle Alternative zum klassischen Fernsehprogramm etabliert. Verantwortlich dafür sei insbesondere das VoD-Abonnentengeschäft. Dies werde mittlerweile in 40 Prozent aller Haushalte genutzt (2015: 19 Prozent). Dagegen sei die Zahl von Konsumenten, die für zusätzliche Sender in HD-Auflösung zahlen, mit 29 Prozent unverändert geblieben.Wie andere Marktforscher zuvor auch, hat Deloitte eine Rangfolge der wichtigsten VoD-Anbieter erstellt, wobei nicht nach SVoD, TVoD oder EST differenziert wird. Auf Basis von Nutzerzahlen hat demnach Amazon einen VoD-Marktanteil von 37 Prozent, fünf Prozent mehr als 2015. Den Anteil von Netflix beziffern die Marktforscher auf aktuell 25 Prozent (plus 13 Prozent). Kein weiterer Marktteilnehmer, darunter Maxdome , Sky Ticket und Videoload, würde Deloitte zufolge einen Anteil von mehr als zehn Prozent halten. Die Autoren gehen davon aus, dass eine weitere Konsolidierung des Marktes wahrscheinlich sei. Fazit von Deloitte: "Der deutsche Video-on-Demand-Markt steuert auf ein Quasi-Dupol zu."

