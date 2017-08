DC-Superheldin fast zeitgleich auf großen und kleinen Leinwänden

Großansicht Ab 2. November auf DVD und Blu-ray erhältlich: "Wonder Woman" (Bild: Warner) Ab 2. November auf DVD und Blu-ray erhältlich: "Wonder Woman" (Bild: Warner)

Dass Warner Bros. den Kinostart von " The Justice League " und den Heimkinostart von " Wonder Woman " ein wenig synchronisieren würde, lag sicher auf der Hand. Schließlich kehrt Darstellerin Gal Gadot als DC-Superheldin in "The Justice League" bereits am 16. November auf die große Leinwand zurück.Der DVD und Blu-ray -Start von "Wonder Woman" erfolgt einige Tage zuvor am 2. November. Die 4K Ultra HD-Disc sowie die Blu-ray-Discs des von Patty Jenkins inszenierten Actionfilms enthalten einen Dolby Atmos-Soundtrack, der Warner zufolge speziell auf die Heimkino-Umgebungen abgestimmt wurde und den Ton beliebig im Raum platzieren kann. Um Dolby Atmos nutzen zu können, benötigen User einen Dolby Atmos-fähigen Receiver sowie zusätzliche Lautsprecher oder eine Dolby Atmos-fähige Soundbar.Zu den zahlreichen Specials der Blu-ray-Fassungen zählen die Features "Epilog: Ettas Mission - Wir sind hautnah dabei, während die Filmemacher ein Abenteuer schaffen, wie es die größte DC-Kriegerin verdient", "Die Entstehung von Wonder Woman" und "Die Vision der Regisseurin: Themyscira: Die versteckte Insel".Digital wird "Wonder Woman" bereits am 19. Oktober zur Verfügung stehen.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen