DB konkretisiert Maxdome-Kooperation

Großansicht Demnächst soll es in ICEs ein kostenloses Filmangebot geben (Bild: CC BY-SA 3.0) Demnächst soll es in ICEs ein kostenloses Filmangebot geben (Bild: CC BY-SA 3.0)

Die Deutsche Bahn hat am 19. Januar diverse digitale Services für ICE-Reisende angekündigt. Dazu zählt auch, dass im Laufe des Frühjahrs die Unterhaltungsangebote im ICE durch eine Kooperation mit dem Video-Streamingdienst Maxdome verbessert wierden. Über das ICE-Portal können die Kunden dann kostenlos 50 Filme und Serien im monatlichen Wechsel schauen. Das Angebot war ursprünglich für Ende 2016 geplant.Bereits seit dem 1. Januar bietet die Deutsche Bahn in beiden ICE-Klassen kostenloses WLAN in deutlich verbesserter Qualität an. "Damit haben wir das geliefert, was wir versprochen haben: flächendeckendes WLAN für alle ICE-Reisenden", so Bahnchef Rüdiger Grube.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Digitaler Vertrieb VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen