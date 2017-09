"Das wird eine Herzensangelegenheit"

Nun, wir zählen sicher nicht zu den üblichen Verdächtigen, wenn es um den Rechterwerb deutscher oder europäischer Serienproduktionen geht. Aber wir haben bereits in der Vergangenheit Ausflüge in den Realfilmbereich gemacht. Mit "Berlin Calling" haben wir einen der wichtigsten deutschen Independentfilme sehr erfolgreich vermarktet, von dem wir 250.000 DVDs und Blu-rays absetzen konnten. Im Arthouse-Bereich haben wir den mit 10 Goya-Preisen ausgezeichneten spanischen Film "Blancanieves" auf DVD und Blu-ray herausgebracht, den wir im guten fünfstelligen Bereich verkauft haben. Jetzt wollen wir mit Premiumserien unser Portfolio erweitern.Unser Ziel war nie, TV-Serien herausbringen, weil es alle machen. Grundsätzlich interessiert uns das Thema schon länger. Im Mittelpunkt stand vor allem die strategische Frage, warum wir uns in diesem Bereich engagieren und wie wir uns positionieren wollen. Der entscheidende Kick kam auf der diesjährigen Berlinale, auf der "4 Blocks" erstmals gezeigt wurde. Uns hat spontan die komplette Machart dieser Produktion überzeugt. Wir wussten sofort: Das wird eine Herzensangelegenheit. Zumal sie in Berlin-Neukölln spielt. Als Berliner Unternehmen schlägt unser Herz für Produktionen mit Hauptstadt-Bezug.Richtig. Vielleicht war das der Grund, weswegen uns die von Christian Schwochow inszenierte Serie nicht so spontan angefixt hat. Wie "Bad Banks" überhaupt ästhetisch und inhaltlich völlig konträr zu "4 Blocks" steht. Auf der einen Seite das eher schmuddelige Neukölln, auf der anderen die Hochglanz der Frankfurter Bankenwelt. "4 Blocks" hat mit Kida Khodr Ramadan einen männlichen Hauptdarsteller, "Bad Banks" mit Paula Beer einen weiblichen. Aber diese Gegensätze begannen uns immer mehr zu interessieren. Zumal "Bad Banks" die erste europäische Serienproduktion ist, die sich mit der Banken- und Finanzkrise beschäftigt, die uns sicher noch lange beschäftigen wird. Beide Serien haben folgendes miteinander gemein: Sie sind innovativ, mutig und haben etwas zu sagen. Ihre Grundkonflikte sind universell nachvollziehbar. So ist "4 Blocks" neben der klassischen Gangsterserie eine hoch intensive, authentische Milieustudie, die ihresgleichen sucht. "Bad Banks" hingegen geht weit über das von US-Blockbustern bekannte Bild der Finanzwelt hinaus. Die Frage nach Gut oder Böse ist niemals eindeutig zu beantworten - wie im realen Leben. Am Ende sind wir mit diesen beiden Produktionen sehr glücklich, weil wir unser Ursprungsziel, wenige ausgewählte, dafür aber qualitativ hochwertige Serien zu veröffentlichen, ohne Kompromisse umsetzen können.Auf dem Markt gibt es attraktive und weniger attraktive Lizenzen. In welche Kategorie eine Serie wie "4 Blocks" fällt, war uns natürlich bewusst. Und wenn man sich für Qualität interessiert, ist man selten allein. Nach der Berlinale sind wir in die Gespräche mit dem TV-Sender Turner Broadcasting eingestiegen. Die Verhandlungen haben sich etwas hingezogen, weil parallel viele andere Dinge zu klären waren, beispielsweise die Ausstrahlung im Free-TV. Letztlich, so glaube ich, haben wir mit einer klaren strategischen Ausrichtung und unserer Begeisterung für die Serie die Lizenzgeber überzeugen können. Interessant bei "Bad Banks" war das sehr frühe und hohe Engagement des Weltvertriebs Federation Entertainment. Was bedeutet: Im Ausland herrscht inzwischen ein Bewusstsein dafür, dass deutschsprachige Serien internationales Niveau haben. Sonst würde man sich damit nicht beschäftigen.Wir sind nicht immer ganz so sexy wie das Digitale, sorgen aber finanziell noch für das substantiellere Geschäft. Die Rechtevergabe für die digitalen Abspielkanäle macht es schwieriger, umfassende Lizenzen für alle Vertriebswege zu bekommen. Insbesondere bei Serien, denn der Markt definiert sich durch Exklusivität. Das führt zu einem immer komplexer werdenden Rechteerwerbsprozess. Ist ein Produkt überhaupt für die Vermarktung auf physischen Trägermedien frei? Und falls ja, zu welchem Zeitpunkt? Steht das Produkt, für das ich mich interessiere, in Mediatheken zur Verfügung? Und mit welcher Verweildauer? Die Digitalisierung und die damit einhergehenden Geschäftsmodelle haben eine noch genauere Betrachtung der zahlreichen Auswertungsstufen zur Folge.DVD und Blu-ray machen nach wie vor den Löwenanteil im deutschen Videomarkt aus. Erst recht, was Serien betrifft. Vor allem hat die fast schon totgesagte DVD im TV-Bereich noch eine große Bedeutung. Die Rückgänge, die der physische Kaufmarkt in den letzten Jahren zu verzeichnen hat, fallen bei der Vermarktung von Serien auf DVD deutlich geringer aus. Generell bin ich der Auffassung, dass eine gut gemachte Serie auf jeder Vermarktungsebene funktioniert. Aber keine Regel ohne Ausnahme: Wir sprechen hier von Qualitätsserien, die - soweit ich das sehen kann - nur im Free-TV nicht immer den gewünschten Erfolg hatten. "Homeland" und andere Beispiele zeigen, dass am ehesten die klassischen TV-Sender ein Problem haben, wenn es um Auswertung von Premiumserien geht.Vielleicht, weil einzelne Experten von ihrem Geschäftsmodell zu sehr begeistert sind, bzw. die Wirkungsmächtigkeit traditioneller Auswertungsstufen und die Zeitkomponente unterschätzen, gerade in Deutschland. Die Hauptmotivation, physisches Produkt zu erwerben, ist unverändert: Sammeln und Schenken. "4 Blocks" wird auch von denjenigen gekauft, die ihn bereits via Pay-TV oder On Demand gesehen und für großartig befunden haben. Und von denjenigen, die von der Qualität gehört haben und dies auf DVD oder Blu-ray überprüfen wollen. Und weil der Titel am 8. Dezember erscheint, wird er vielfach verschenkt werden. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Pay-TV und Streaminganbieter sorgen für eine attraktive Erweiterung der Unterhaltungsangebote für Endkunden aber auch die produzierende Kreativwirtschaft. In dieser Funktion ersetzen sie aber vor allem das klassische Fernsehen. Viele ihrer Eigenproduktionen möchte ich auf gar keinen Fall missen. Trotz dieser neuen Verbreitungswege wage ich die Prognose: Auch in zehn Jahren wird physisches Produkt in der Vermarktung noch eine Rolle spielen. Ich weiß nicht auf welchem Niveau, aber das Film- und Serienfans aufhören zu sammeln, scheint mir ein abwegiger Gedanke.Das tun wir doch seit Jahren. Der Großteil unseres Repertoires besteht aus TV-Serien, die für Sammler interessant sind. Unsere Library umfasst 3.000 Titel aus allen Genres. Nur, dass es sich dabei um japanische Animations-Produktionen handelt. Mit diesen Produktionen sind wir sehr regelmäßig in den Top 20 der TV-Charts der GfK vertreten. Neben den Platzhirschen "Game of Thrones" und "House of Cards" steht also sehr häufig eine Anime-Serie von uns. Top-20-Platzierungen sind folglich für uns nichts Ungewöhnliches. Für den Endkunden ist letztlich nur Qualität entscheidend. Und die bieten Animes auf dem gleichen Niveau wie Realfilmserien. Die Vermarktung deutscher oder europäischer Serien bedeutet für uns zwar einen Einstieg, aber wir betreten vermarktungstechnisch kein Neuland. Es handelt sich um eine organische Weiterentwicklung unseres bestehenden Geschäfts. Die ersten Reaktionen aus dem Handel sind auch sehr ermutigend. Darüber hinaus glaube ich, dass der Serienboom, insbesondere was deutschsprachige Produktionen betrifft, längst nicht seinen Höhepunkt erreicht hat. Ich bin persönlich sehr gespannt auf "Babylon Berlin" und "Dark" , die kommenden Projekte deutscher Regisseure. Von "You Are Wanted" wird gerade die zweite Staffel gedreht. Auch "4 Blocks" wird mindestens in eine zweite Runde gehen, die Dreharbeiten starten bereits im Herbst. 2017 war, das lässt sich bereits jetzt feststellen, ein gutes Jahr für deutsche Serien.Ich glaube nicht; zumal sich das Publikum in der Breite erst allmählich daran gewöhnt, dass auch hierzulande internationales Niveau erreicht wird. Die lebensnahe Kompromisslosigkeit, die explizitere Darstellung, wie wir sie aus US-Produktionen kennen und die übrigens auch im japanischen Animationsbereich selbstverständlich ist, schlägt sich endlich auch hierzulande nieder. Das Publikum für diese neuen Erzählformen wächst kontinuierlich. Ein Grund mehr, dass wir dabei sind.Das Gespräch führte Jörg Rumbucher

