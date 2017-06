"Das Böse" nicht mehr beschlagnahmt

Großansicht Nicht mehr beschlagnhamt: "Das Böse" Nicht mehr beschlagnhamt: "Das Böse"

Programmanbieter Black Hill Pictures hat bekannt gegeben, dass der Titel " Das Böse- Phantasm " nicht mehr als beschlagnahmt geführt wird. Zusammen mit der Kanzlei Baker & McKenzie habe man für eine Veröffentlichung des Horrorfilms von Don Coscarelli einen ersten wichtigen Schritt gemacht. Demnach habe das Amtsgericht Tiergarten Berlin in einer aktuellen Entscheidung die verschiedenen Beschlagnahmebeschlüsse und somit das Verbot des Films aufgehoben. Laut Auffassung des AG Tiergarten "ist eine strafrechtliche Relevanz im Hinblick auf § 131 StGB bei dem streitgegenständlichen Film nach heutigen Maßstäben nicht festzustellen."Black Hill Pictures arbeitet nun daran, im Anschluss an die Gerichtsentscheidungen bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) einen Antrag auf De-Indizierung zu stellen, um den Film hierzulande vollständig zu rehabilitieren und so eine rechtskonforme Veröffentlichung der ungekürzten Fassung mit FSK-Altersfreigabe zu erreichen.Geplant seien ebenso Veröffentlichungen von "Das Böse 2" und "Das Böse 3 - Lord of the Dead", an denen bereits gearbeitet werde. Beide Teile sollen laut Marc Paap, Head of Product Black Hill Pictures, noch im Herbst 2017 als exklusive Mediabooks herausgebracht werden. Bereits im Mai erschienen ist "Das Böse V - Phantasm Ravanger". Der vierte Teil soll im Juli 2019 folgen.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen