Constantin/Highlight veröffentlicht "Shadowhunters"-Serie

Die erste Staffel der Fantasy-Serie " Shadowhunters " wird demnächst von Constantin/ Highlight auf DVD und Blu-ray sowie als Video on Demand veröffentlicht. Erzählt wird die Geschichte der 18-jährigen Clary Fray (Katherine McNamara), deren Alltag gehörig auf den Kopf gestellt wird, als sie eines Tages ihre übersinnlichen Kräfte entdeckt und erfährt, dass sie einer uralten Blutlinie von Schattenjägern angehört.Das Spinoff basiert auf der Buchreihe "Chroniken der Unterwel"t von Cassandra Clare und wurde von Constantin Film produziert, die die Serie unter anderem an Netflix verkauft hatte. Der Streamingdienst hatte die weltweiten Rechte außerhalb der USA erworben. In Deutschland wurde die Serie am 13. Januar 2016 zum Streamen bereit gestellt.Auf DVD und Blu-ray sowie digital erscheint die Serie am 14. Mai.

Quelle: VideoMarkt

