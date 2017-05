Concorde bringt Ex-Auftragskiller in Stellung

Nachdem der erste Teil des Actionkrachers sich unter Liebhabern des Genres einen Kultstatus erarbeitete, inszenierte Chad Stahelski mit " John Wick: Kapitel 2 " eine Fortsetzung, die direkt an die Story und den Erfolg des ersten Teils anknüpft: So verdoppelte "Kapitel 2" die Kinoergebnisse mit über 800.000 Besuchern in Deutschland. John Wick ( Keanu Reeves ) ist ein weiteres Mal gezwungen aus seinem Ruhestand zurückzukehren: Ein Blutschwur verpflichtet ihn, seinem alten Bekannten Santino D'Antonio zu helfen, die Kontrolle über eine mysteriöse, international agierende Organisation von Auftragskillern zu erlangen. Concorde Home Entertainment veröffentlicht " John Wick: Kapitel 2 " am 27. Juni. Die Blu-ray beinhaltet neben dem Film 72 Minuten Bonusmaterial mit Blick hinter die Kulissen und weiteren Extras sowie Dolby Atmos (engl.). Für Sammler gibt es zudem ein limitiertes Steelbook in "Vector-Art"-Design. Für 4K-Käufer veröffentlicht Concorde den Actionfilm zusätzlich mit HDR Ab 17. Juni ist der Titel als Kaufdownload im Early-EST verfügbar.

