Cinram: Alle Fragen offen

Großansicht Unklar bleibt, wie es am Cinram-Standort künftig weitergehen soll Unklar bleibt, wie es am Cinram-Standort künftig weitergehen soll

Nachdem bekannt geworden war, dass Dienstleister Cinram mit Universal Pictures zur Jahresmitte einen seiner Großkunden verlieren wird, fand am 15. März am Standort Alsdorf eine Betriebsversammlung statt. Die Cinram-Geschäftsleitung stand örtlichen Medienvertretern im Anschluss für Fragen nicht zur Verfügung.Gewerkschaftsvertreter erklärten unterdessen, dass man sich demnächst mit der Geschäftsführung an einen Tisch setzen wolle, um zu beraten, wie sich das Unternehmen künftig positionieren könne. Dazu sei es notwendig, dass konkrete Zahlen auf den Tisch kommen müssen, etwa im Hinblick auf mögliche Umsatzverluste. Darüber sei am vergangenen Mittwoch jedoch nichts bekannt gegeben worden. Zumindest, so ein Gewerkschafter, hätten andere Cinram-Kunden signalisiert, dass sie bleiben wollen.

Quelle: VideoMarkt

