Ceconomy AG legt erstmals Quartalszahlen vor

Großansicht In der Ceconomy AG sind Media Markt und Saturn gebündelt In der Ceconomy AG sind Media Markt und Saturn gebündelt

Die Ceconomy AG hat am 31. August mitgeteilt, dass der Umsatz im dritten Quartal (April bis Juni 2017) des Geschäftsjahres 2016/2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,1 Prozent auf 4,74 Mrd. Euro gestiegen ist. Dazu habe vor allem das Wachstum online generierter Umsätze beigetragen; bei MediaMarktSaturn betrug der Online-Zuwachs 33 Prozent. Darüber hinaus enthält der Quartalsbericht keine gesonderten Angaben zur Geschäftsentwicklung der beiden Elektrofachmarktketten, die in der Ceconomy AG gebündelt sind. Das Unternehmen ist eine der beiden Nachfolgekonzerne der kürzlich aufgespaltenen Metro. Betont wird in dem ersten Ceconomy-Quartalsbericht seit der Aufspaltung, dass die allgemeine Entwicklung "die anhaltend positive Resonanz der Kunden auf die enge Verknüpfung der Onlineplattformen mit dem digital aufgerüsteten stationären Märkten" bestätige.Vor Zinsen und Steuern hat Ceconomy seinen Verlust von 83 auf 61 Mio. Euro gesenkt. Das EBITDA vor Sonderfaktoren lag bei minus vier Mio. (Vorjahreszeiteraum: minus 26 Mio. Euro).Unterdessen berichtet die "Wirtschaftswoche", dass Erich Kellerhals, Gründer der Elektromarktkette Media Markt, immer noch auf Konfrontationskurs sei. Demnach habe er die Ceconomy AG bei der Finanzaufsicht BaFin wegen des Verdachts auf Marktmanipulation angezeigt. So soll Kellerhals behaupten, dass sein Unternehmen Convergenta Invest als Ceconomy-Minderheitsaktionär jede Aufstockung über 25 Prozent an einen Mitbewerber verhindern könne. Vor einigen Wochen beteiligte sich Ceconomy an der französischen Elektromarkt-Kette FNAC Darty mit knapp unter 25 Prozent. Ceconomy-Verantwortliche erklärten, dass Kellerhals kein entsprechendes Vetorecht besäße. Der juristische Zwist zwischen Kellerhals und der ehemaligen Ceconomy-Mutter Metro besteht bereits seit 2011.

Quelle: VideoMarkt

