BVV-Spitzen berichten über FFG/FFA- und 4K-Themen

Großansicht Berichtete u.a. über das neue FFG: Joachim A. Birr Berichtete u.a. über das neue FFG: Joachim A. Birr

Am 8. Februar fand im Umfeld der Berlinale die 70. Ordentliche Mitgliederversammlung des Bundesverband Audiovisuelle Medien statt.Dabei berichtete BVV-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Joachim A. Birr über die wesentlichen, für die Videowirtschaft relevanten Änderungen des zum 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Filmförderungsgesetzes, sowie über die personelle Besetzung relevanter FFA-Gremien. Des Weiteren referierte Birr ausführlich über den aktuellen Stand der Novellierung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages.Darüber hinaus wurden die Videomarkt-Jahresdaten der GfK zum Jahr 2016 ausführlich vorgestellt. Oliver Trettin , stellvertretender BVV-Geschäftsführer und FAM -Geschäftsführer, informierte den Kreis über die Arbeit der FAM GmbH und ging dabei besonders auf die bereits umgesetzten und noch geplanten Module der generischen 4K-UHD-Kommunikationskampagne ein. In einer weiteren Präsentation berichtete Trettin zudem über die bisherige Umsetzung des TakeDown-Projektes von GVU und FifthFreedom zur Löschung illegal ins Netz gestellter Inhalte.

Quelle: VideoMarkt

