"Bright" mit Will Smith kurz vor Start

Dass aus deutscher Sicht die Freischaltung der Serie " Dark " im Fokus des Dezember-Programms von Netflix steht, ist klar. Übersehen werde sollte allerdings nicht die Veröffentlichung des Fantasy-Abenteuers "Bright" mit Will Smith , der für Kunden ab 22. Dezember zur Verfügung steht.Das Netflix-Original handelt in einer alternativen Gegenwart, in der Menschen zusammen mit Elfen, Orks und Feen auf der Erde leben. Polizist Ward (Will Smith) und sein Partner Jakoby bilden ein ungleiches Team, das zusammen einen Fall um ein mächtiges Relikt lösen muss.Regie führte David Ayer , der zuletzt "Suicide Squad" verantwortete. Das Drehbuch verfasste Max Landis , Sohn des Regisseurs John Landis, der unter anderem den Kultfilm "Blues Brothers" inszenierte."Bright" zählt zu jenen Netflix-Einzelprojekten, für die der Streamingdienst kontinuierlich seine Contentausgaben massiv erhöht hat. "Bright" soll etwa 90 Mio. Dollar gekostet haben.Netflix will 2018 um die 80 Spielfilme herausbringen.

