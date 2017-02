Börsenanalyst nähert sich Prime-Mitglieder-Zahl

Wer schaut sich lange Zahlenkolonnen in Geschäftsberichten oder meldepflichtigen Mitteilungen an die Börse an? Niemand - außer Börsenanalysten natürlich. Brian Nowak von Morgan Stanley's ging jetzt auf Basis einer Amazon -Pflichtmitteilung der Frage nach, wie viele Amazon-Kunden zugleich Prime-Mitglieder sind. Sein Ergebnis: Weltweit 65 Mio. Eine Zahl, die sich nicht ohne weiteres aus dem Datenmaterial herauslesen lässt. Bekanntlich gehört sie zu den bestgehüteten Geschäftsgeheimnissen des E-Tailers. Laut Nowak betrug die Zahl der Prime-Mitgliedschaften 2015 46 Mio.Nowaks Berechnung: Laut offizieller Angaben setzt Amazon 6,4 Mrd. Dollar mit dem Geschäftsbereich "retail subscription services" um; einer Kategorie, die offenbar neu ausgewiesen wird, und alle Subskription-Ergebnisse enthält. Weiterhin hat Nowak angenommen, dass ein Prime-Kunde durchschnittlich 88 Dollar pro Jahr für seine Mitgliedschaft bezahlt. In den USA kostet das Jahresabo aktuell 99 Dollar, dafür ist es in anderen Ländern billiger.Wie nah sich der Börsenanalyst mit dieser Rechnung an den tatsächlichen Wert annähern kann, muss offen bleiben. Eine Spielerei ist sie allerdings nicht: Als gesichert gilt, dass Prime-Mitglieder im Durchschnitt mehr bestellen als Nicht-Prime-Kunden. In Deutschland wurde die Jahresgebühr zum 1. Februar von 49 auf 69 Euro erhöht.

Quelle: VideoMarkt

