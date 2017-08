Beschlagnahmeaktion: Brein macht weiter Druck

Die niederländische Polizei konfiszierte in Den Haag 250 Mediaplayer. Veranlasste hatte die Beschlagnahmeaktion Brein, die holländische Antipiraterie-Organisation. Die Geräte, die per Link den Zugriff auf urheberrechtlich geschützte Filme und Serien ermöglichte, wurden in einem namentlich unbekannten Einzelhandelsgeschäft sichergestellt. Der Geschäftsinhaber hatte zwar den Verkauf der Geräte über das Internet gestoppt, nicht aber in seinem Laden.Obwohl die Sicherstellung von 250 Medienabspielern nur von lokalem Interesse zu sein scheint, steht der Erfolg von BREIN in einem Zusammenhang mit einem höchst richterlichen Urteil, das im April bekannt geworden war: Seinerzeit hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass auch die vorübergehende Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Inhalte nicht vom Vervielfältigungsrecht ausgenommen ist. Was aus seiner Sicht bedeutet: Wer Inhalte wie Filme oder Serien illegal über das Internet streamt, kann sich strafbar machen.In der Einzelfallentscheidung ging es um einen multimedialen Medienabspieler, der als Verbindung zwischen einem Ton- oder Bildsignal und einem TV-Bildschirm fungierte. Die Multimedia-Box für den Fernseher verlinkte auch Filme, die illegal angeboten werden. Durch installierte Add-ons waren Besitzer in der Lage, auch auf illegale Streamingseiten zuzugreifen. Angeboten wurde die Box auf der niederländischen Website "Filmspeler", weswegen Brein seinerzeit auf Unterlassung geklagt hatte.

Quelle: VideoMarkt

Mehr News zum Thema Digitaler Vertrieb