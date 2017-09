AV Visionen vermarktet deutsche TV-Produktionen

Großansicht Frederick Lau und Kida Khodr Ramadan in "4 Blocks" Frederick Lau und Kida Khodr Ramadan in "4 Blocks"

Der auf Anime-Programm spezialisierte Programmanbieter AV Visionen hat bekannt gegeben, erstmals deutschsprachige Serien auf DVD und Blu-ray zu vermarkten.Der Einstieg erfolgt mit der TNT-Eigenproduktion " 4 Blocks ", die auf dem Turner-Sender im Mai 2017 erstausgestrahlt wurde. Die in Berlin-Neukölln angesiedelte Dramaserie handelt von einem arabischen Familienclan mit "Tony" Hamady als Oberhaupt - gespielt von Kida Khodr Ramadan . Die sechs "4 Blocks"-Folgen inszenierte der österreichische Regisseur Marvin Kren , der zuvor mit Genrefilmen wie " Rammbock " und " Blutgletscher " auf sich aufmerksam gemacht hatte.Die erste Staffel der Serie " 4 Blocks " erscheint auf dem AV Visionen-Label Eye See Movie noch vor Weihnachten am 8. Dezember auf beiden Trägerformaten im Digipak mit Schuber. Außerdem werden für einzelne Handelspartner Exklusivprodukte ausgeliefert, darunter ein DVD-Steelcase und eine Blu-ray-Produktversion. Alle Fassungen enthalten ein zwölfseitiges Booklet.Die zweite Produktion, für die AV Visionen Auswertungsrechte erworben hat, ist die noch nicht ausgestrahlte Serie " Bad Banks ", die sich mit dem hochkomplexen System internationaler Großbanken beschäftigt. Dabei wirft die von Christian Schwochow inszenierte Serie einen Blick in die Welt der Hochfinanz und auf Menschen, die in einem adrenalingetriebenen Spiel um wirtschaftliche Interessen und persönlichen Ehrgeiz die finanzielle Sicherheit eines ganzen Landes riskieren. Im Zentrum der Geschichte steht Paula Beer als junge Investmentbankerin. Der sechsteilige Banken-Thriller "Bad Banks" wurde für die diesjährigen MIPDrama Screenings in Cannes ausgewählt und ist die erste europäische Serie, die sich dem Finanzsektor widmet.

Quelle: VideoMarkt

