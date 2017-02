AV Visionen mit Berlinale-Abschlüssen

VIZ Media Switzerland und seine deutsche Vertriebstochter AV Visionen haben den Erwerb von Kino- Internet-, TV-, VoD- und Home Entertainmentrechten auf der Berlinale an diversen Anime-Titeln getätigt.So erweitert AV Visionen sein Angebot um die Realfilm-Adaptionen der Mangas "Tokyo Ghoul", "Death Note" und "I Am a Hero", den Anime-Kinofilm "A Silent Voice", das Historienportrait "Persona Non Grata" sowie den Anime-Klassikern "Momotaro", Sacred Sailors" und "Spider and Tulip" in restaurierter Fassung."Tokyo Ghoul" basiert auf dem gleichnamigen Urban-Horror-Manga von Sui Ishida. Dessen deutsche Ausgabe erscheint beim AV-Visionen-Label Kazé Manga und ist Unternehmensangaben zufolge der gegenwärtig bestverkaufte Manga auf dem deutschsprachigen Markt. Nach zwei TV-Anime-Adaptionen hat AV Visionen nun die Realfilm-Umsetzung von Shochiku lizenziert.

Quelle: VideoMarkt

