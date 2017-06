Aus für weiteres Netflix-Original

US-Fachblättern zufolge wird das Netflix -Original "Sense 8" nach der zweiten Staffel nicht fortgesetzt. Berufen wird sich dabei auf Äußerungen von Cindy Holland, Vice President Original Content. Demnach komme die Produktion nach 23 Folgen zu ihrem Ende. "Sie ist alles, wovon wir und die Fans immer geträumt haben, wie eine Serie sein sollte: kühn, emotional, atemberaubend und völlig unvergesslich", so Holland.Die von den Wachowski-Schwestern und J. Michael Straczynski entwickelte Serie handelte von acht fremden Personen aus verschiedenen Ländern und von verschiedenen Kontinenten, die mental und emotional mit einander verbunden sind. Eine davon wird von dem deutschen Schauspieler Max Riemelt verkörpert. Bei zwei Folgen der ersten Staffel führte Tom Tykwer Regie.Die Ankündigung für das Aus ist insofern bemerkenswert, da erst vor einigen Wochen bekannt geworden war, dass mit "The Get Down" eine der teuersten Netflix-Eigenproduktionen nach der ersten Staffel ebenfalls nicht fortgesetzt wird.Möglicherweise ist die Absetzung beider Serien kein Zufall, sondern strategisch geplant. Netflix-Chef Reed Hastings hatte vor einigen Tagen in einem TV-Interview erklärt, dass man bei der Entwicklung neuer Projekte noch mehr ins Risiko gehen müsse. Und: Die Absetzungsquote sollte daher noch höher sein.

