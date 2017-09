Apple-TV mit 4K und HDR

Zu den Produktneuheiten und Produkterweiterungen, die Apple -Boss Tim Cook am 12. September vorgestellt hat, zählt auch eine überarbeitete Version des Streaminggerätes Apple TV. Die Erweiterung um 4K und High Dynamic Range soll für naturgetreuere Farben und für mehr Detailreichtum bei Hell/Dunkel-Szenen sorgen. Um Inhalte in 4K und HDR anschauen zu können, hat Apple seiner Set-Top-Box ein Hardware-Update spendiert. Der bisher in Apples iPad Pro eingesetzte Prozessor A10X Fusion soll für eine deutlich bessere Performance der Streaming-Box sorgen."Kunden werden es lieben, atemberaubende 4K HDR-Filme aus einem beeindruckenden Katalog auf iTunes anzuschauen, während sie zudem automatische Upgrades von 4K HDR-Filmen erhalten, die bereits in ihrer iTunes-Mediathek sind. Bald wird es zudem möglich sein 4K-Inhalte von Diensten wie Netflix und Amazon Prime Video genießen zu können", erklärte Eddy Cue, Senior Vice President Internet Software and Services von Apple.Inhalte in 4K- und HDR-Qualität sollen zunächst über Netflix und ab Jahresende über Amazon Prime Video bezogen werden können. Bekanntlich will das Unternehmen in eigene Inhalte investieren. Bisher nicht offiziell bestätigten Informationen zufolge soll sich Apple in Verhandlungen mit einzelnen Studios befinden, um Filme früher als bisher vergleichsweise kurz nach Kinostart über Apple TV zu streamen. Dazu gab es weder in der Präsentation, noch in einer Pressemitteilung weitere Informationen.Laut Apple beträgt der Preis für Apple TV 4K 199 Euro für 32GB oder 219 Euro für 64GB. Kunden können beide Apple TV 4K-Modelle ab Freitag, 15. September mit Verfügbarkeit ab Freitag, 22. September bestellen.

