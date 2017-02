Apple TV bald mit 4K-Unterstützung?

Großansicht 4K-Qualität schon bald über Apple TV? (Bild: Apple) 4K-Qualität schon bald über Apple TV? (Bild: Apple)

Man muss es erst einmal als Gerücht werten, offenbar aber als ein handfestes. Der Wirtschaftsdienst Bloomberg ist sich relativ sicher, dass Apple an einer Ultra HD-Video-Ausgabe arbeitet. Das könne bedeuten, dass das aktuelle Apple TV 4 noch in diesem Jahr durch ein neues Modell ersetzt werde, das Inhalte in 4K-Auflösung unterstützen kann. Außerdem soll die neue Set-Top-Box mit einem HDR-Feature ausgestattet sein. Angeblich befinde sich die neue Box in einer Testphase.

Quelle: VideoMarkt

