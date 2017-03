Anime-Labels auf Leipziger Buchmesse

Großansicht Anime ist ein wichtiger Bestandteil der Leipziger Buchmesse (Bild: Leipziger Buchmesse) Anime ist ein wichtiger Bestandteil der Leipziger Buchmesse (Bild: Leipziger Buchmesse)

Am heutigen, 23. März, öffnete die Leipziger Buchmesse ihre Pforten. Zeitgleich ist Leipzig auch der erste Treffpunkt eines Jahres für Manga- und Anime-Fans. Ebenfalls vom 23. bis 26. März findet dort die Manga Comic Convention statt. Erwartet werden daher wieder Tausende Cosplayer und alle Liebhaber der Anime- und Mangakultur.Die Leipziger Buchmesse stellt für das Thema eine eigene Halle zur Verfügung, die auch von Programmanbietern, beziehungsweise ihren Anime-Labels zur Vorstellung ihres Programms genutzt wird. Beispielsweise können im "Anime Kino" neue Titel gezeigt werden. Vertreten sind Peppermint Anime KSM Anime und Filmconfect . Präsentiert werden Titel wie "One Piece Film Gold", "Naruto - The Movie", "Noragami Aragoto" oder "Miss Hokusai".

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen