Anga Com: Eröffnungspanel mit Kracher-Zitat

Beim Eröffnungspanel der am 30. Mai gestarteten Anga Com 2017 machte einer der Teilnehmer mit einem bemerkenswerten Zitat auf sich aufmerksam: "Wir leben von der Trägheit der deutschen Kunden." Verantwortlich dafür war Unitymedia- Geschäftsführer Lutz Schüler , also einem hochrangigen Vertreter eines deutschen Kabelnetzbetreibers. Der Satz fiel im Kontext von Entwicklungen in den USA, wo das sognannte Cord-Cutting seit Jahren ein virulentes Thema ist. Als "Cord-Cutting" wird im Amerikanischen das Kündigen von TV-Verträgen mit Kabelnetzbetreibern bezeichnet, weil Konsumenten auf Angebote wie Hulu oder Netflix umschwenken.Als Reaktion auf dieses Konsumenten-Verhalten erklärte Schüler, dass die Etablierung einer gemeinsamen, starken deutschen Inhalte-Plattform nach dem Vorbild von Hulu sinnvoll sein könne. Als zentrale Anlaufstelle für deutsche Programme könnten Inhalte auf diese Weise gebündelt werden. Anke Schäferkordt , Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland, bemerkte dazu, dass vergleichbare Ansätze in der Vergangenheit vom Bundeskartellamt gestoppt worden seien.Die Anga Com versteht sich als Kongress für das Themenspektrum Breitband, Kabel und Satellit und findet bis zum 1. Juni in Köln statt.

Quelle: VideoMarkt

