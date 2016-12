Amazon verschenkt "The Grand Tour" zu Weihnachten

Kunden von Amazon Prime Video können sich heute, morgen sowie an den zwei Weihnachtsfeiertagen kostenlos die Auftaktfolge des Amazon Originals "The Grand Tour" ansehen. "Die Premiere von 'The Grand Tour' hat alle Streaming-Rekorde bei Amazon gebrochen. Jetzt geben wir allen Kunden die Möglichkeit, am Weihnachts-Wochenende eine der größten TV-Shows dieses Jahres zu sehen", erklärt Jay Marine, Vice President von Amazon Video in Europa.Neben der ersten Episode von "The Grand Tour" sind bei Amazon Prime Video während er Weihnachtstage die ersten Episoden aller Amazon Originals wie "The Man in the High Castle" , "Transparent", "Mozart in the Jungle" sowie die ersten Folgen der Amazon Originals für Kinder, "Das geheimnisvolle Kochbuch", "Bianca Zauberkind", "Creative Galaxy" und "Gortimer Gibbon: Mein Leben in der Normal Street" verfügbar.

Quelle: VideoMarkt

