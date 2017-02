Amazon und Concorde mit Tom-Hardy-Serie

Hoch im Kurs unter Serienliebhabern steht aktuell die britische Serie "Taboo" von Tom Hardy ("Mad Max: Fury Road"), Steven Knight ("Peaky Blinders") und Altmeister Ridley Scot t. In der Anfang des 19. Jahrhunderts angesiedelten Dramaserie spielt Hardy den Briten James Delany, der nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt nach London zurückkehrt, um den Tod seines Vaters zu rächen. Als Alleinerbe wird er zum Konkurrenten der mächtigen East India Company, dem größten Unternehmen seiner Zeit. An der Seite von Hardy sind unter anderem Franka Potente und Jonathan Pryce zu sehen. Amazon hat jetzt angekündigt, die Serie exklusiv am dem 31. März auf seinem Streamingservice Prime Video zu zeigen. Zu diesem Zeitpunkt sollen alle acht Folgen in der deutschen Synchronfassung als auch in der englischen Originalversion zur Verfügung stehen. Concorde Home Entertainment wird die ertse Staffel von "Taboo" nahezu parallel auf DVD und Blu-ray veröffentlichen. Der Videostart ist für den 13. April geplant.

Quelle: VideoMarkt

