Amazon und Burda kooperieren für gemeinsames Sonderheft

Burdas Film-Magazin "Cinema" publiziert in Kooperation mit Amazon das Sonderheft "Best of Amazon Prime Video". Darin stellt die "Cinema"-Redaktion laut Burda-Pressemitteilung ihre Auswahl der 100 sehenswertesten Filme, Serien und Dokumentationen des Streaming-Angebots vor.Darüber hinaus gebe es Hintergrundinformationen zu ausgewählten Formaten und ausführliche Interviews mit Kreativen wie Matthias Schweighöfer , der auch auf der Titelseite der Kioskzeitschrift zu sehen ist.Das 164-seitige Special erscheint am 16. März 2017 in einer Druckauflage von 50.000 Exemplaren. Der Copypreis beträgt 6,90 Euro. Das Magazin ist sowohl im regulären Kiosk-Handel als auch auf Amazon.de erhältlich. Die Zeitschrift zusätzlich soll im April allen Prime-Mitgliedern kostenlos als Kindle-Edition digital zur Verfügung gestellt werden.

