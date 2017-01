Amazon setzt "Mozart" und "Red Oaks" fort

Großansicht Läuft erfolgreich auf Amazon Prime: "Mozart in the Jungle" Läuft erfolgreich auf Amazon Prime: "Mozart in the Jungle"

Amazon Studios hat bekannt gegeben, dass von der Golden Globe-prämierten Serie "Mozart in the Jungle" eine vierte Staffel und von der Comedy-Serie "Red Oaks" eine dritte und finale Staffel produziert werden soll."Die Amazon Studios verdanken ihren Erfolg auch dem riskanten, kreativen Genie von Serien wie Mozart in the Jungle und Red Oaks," so Joe Lewis, Head of Comedy und Drama, Amazon Studios: "Wir sind gespannt darauf zu sehen, wie sich die großartigen Autoren, Schauspieler und Teams in den neuen Staffeln wieder selbst toppen."Die dritte Staffel von "Mozart in the Jungle" ist seit dem 9. Dezember 2016 auf Amazon Prime Video abrufbar. Bei den Golden Globes 2016 wurde die Serie unter anderem als beste Serie in der Kategorie Comedy/Musical ausgezeichnet.

Quelle: VideoMarkt

