Amazon setzt "Bosch" fort

Großansicht Amazon Original mit der bisher längsten Laufzeit: "Bosch" Amazon Original mit der bisher längsten Laufzeit: "Bosch"

Die Ermittlerserie " Bosch " wird nur selten an erster Stelle genannt, wenn von modernen Qualitätsserien die Rede ist. Was vermutlich damit zu tun hat, dass die Hauptfigur Harry Bosch weder einen Superhelden noch einen Psychopathen verkörpert.Dennoch hat sich "Bosch" einen Fanzirkel geschaffen; zumal Amazon jetzt den Beginn der dritten Staffel auf seinem Primedienst bekannt gab: Am 21. April erfolgt der Start der deutschen Synchronfassung. Zudem wurde bereits die Produktion einer vierten Staffel angekündigt. Damit würde "Bosch" zum "Amazon Original" mit der längsten Laufzeit."Bosch" zählt zu den Originals, von denen Amazon zunächst eine Pilotfolge drehte, die anschließend auf Amazon Instant Video veröffentlicht wurde. Für die Entscheidung zur Fortführung weiterer Folgen ließ Amazon seine Kunden die Serie bewerten.

Quelle: VideoMarkt

