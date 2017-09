Amazon rückt Serien in den Fokus

Großansicht Im Serienangebot von Amazon: "Pretty Little Liars" Im Serienangebot von Amazon: "Pretty Little Liars"

In unterschiedlichen Kategorien hat Amazon.de für diese Woche TV-Serien in den Mittelpunkt gerückt. Dazu zählt beispielsweise die Sparte "2 Serien für 20 Euro", in der Staffelboxen von Titeln wie " Pretty Little Liars ", " Downton Abbey " oder " Chicago P.D. " vereint werden. Zu den "Serien-Tiefpreistagen" gehört weiterhin eine Preisaktion, bei der Kunden fünf Titel auswählen, aber nur vier bezahlen. In dieser Kategorie sind unter anderem Titel wie " Ray Donovan " (Staffel 4) oder " The Good Wife " zu finden.Darüber hinaus wurden HBO-Titel und Boxsets in Extra-Kategorien gebündelt.

Quelle: VideoMarkt

