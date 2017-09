Amazon Prime Video zeigt "This is Us" in über 200 Ländern

Über einen Lizenzdeal mit Twentieth Century Fox Television Distribution hat sich Amazon die Rechte an der Serie "This is US" , für die Sterling K. Brown in der vergangenen Nacht mit dem Emmy ausgezeichnet worden ist ( wir berichteten ) gesichert und wird sie weltweit in mehr als 200 Ländern und Territorien via Amazon Prime Video veröffentlichen. Wie Amazon weiter mitteilt, habe man sich außerdem die Rechte an der TV-Serie zu William Friedkins Horrorklassiker " Der Exorzist " gesichert."'This is Us' ist eine der besten neuen TV-Serien, von den Zuschauern geliebt und von den Kritikern gelobt. Prime-Mitglieder werden die Emmy-prämierte Serie und den spannenden Horrortitel lieben", erklärt Brad Beale, Vice President of Worldwide Television Acquisition bei Amazon.Evan Scheffel, Vice President, The Americas, Twentieth Century Fox Television Distribution: "'This is Us' hat das Publikum mit einer wunderbaren Erzählweise und Charakteren, mit denen es sich identifizieren kann und die unsere Herzen berühren, in seinen Bann gezogen. 'The Exorcist' ist mit cleveren Wandlungen und großen Schreckmomenten dagegen eher etwas für Horrorfans. Wir freuen uns sehr, mit Amazon in diesem Deal zusammenarbeiten zu können, und darauf, dass ein neues Publikum überall auf der Welt diese großartige Serien entdecken wird."

Quelle: VideoMarkt

