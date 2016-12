Amazon Prime Video sichert sich weitere Bollywood-Titel

Großansicht Einer der Bollywood-Titel, die neu bei Amazon Prime Video sind: "Hammatwala" Einer der Bollywood-Titel, die neu bei Amazon Prime Video sind: "Hammatwala"

Über einen Content-Deal mit dem indischen Videoanbieter Ultra Media & Entertainment hat sich Amazon Prime Video den Zugang zu weiteren Bollywood-Titeln gesichert. Zu den rund 300 Titeln zählen u.a. die Komödien "I am Kalam" und "Himmatwala" sowie der Crimithriller "Damini".Amazon Prime Video, das in Indien erst in der vergangenen Woche gestartet war, unterhält außerdem Contentdeals mit den Bollywoodfirmen T-Series, Dharma und Visesh.

Quelle: VideoMarkt

