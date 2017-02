Amazon Prime mit neuer Fantasy-Serie

Das Fantasy-Drama "American Gods" feiert am 1. Mai seine exklusive Premiere auf Amazon Prime Video . Prime-User können jede Woche eine neue Folge streamen - jeweils einen Tag nach US-Ausstrahlung. Die neuen Folgen stehen in deutscher Synchronfassung und englischer Originalversion zur Verfügung.Die Drama-Serie, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Neil Gaiman, erzählt von einem Machtkampf zwischen den alten Gottheiten aus verschiedenen Mythologien und einem neuen Pantheon von Göttern, deren Verhalten die Liebe der modernen Gesellschaft zu Geld, Technologie, Medien, Prominenz und Drogen reflektieren."American Gods" wird produziert von FremantleMedia North America. Bryan Fuller (Hannibal, Pushing Daisies, Heroes) und Michael Green (The River, Kings, Heroes) fungieren als Autoren und Showrunner.

Quelle: VideoMarkt

