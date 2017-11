Amazon Prime bringt neue SciFi-Serie

Grundlage der Sci-Fi-Anthologieserie bilden mehrere Werke des Autors Philip K. Dick: Jede der zehn eigenständigen Episoden zeigt einen anderen, einzigartigen Weltentwurf. Einige spielen in den Weiten des Universums, andere sind der Heimat viel näher. Zur Besetzung zählen unter anderem Steve Buscem i, Bryan Cranston , Greg Kinnea und Anna Paquin. Als Executive Producer fungieren Ronald D. Moore, Michael Dinner, David Kanter und Bryan Cranston.Die Serie wird ab 12. Januar exklusiv bei Amazon Prime Video in deutscher Synchronfassung und englischer Originalversion zur Verfügung stehen. "Philip K. Dick's Electric Dreams" wird neben Deutschland und Österreich auch in den USA, Indien, Italien, Japan, Lateinamerika, Spanien, in der Türkei und weiteren Regionen verfügbar sein.Dicks mit dem Emmy ausgezeichnete Serie " The Man in the High Castle ", die laut Amazon weltweit meistgesehene fiktionale Serie in der Geschichte von Prime Video, geht 2018 in die dritte Runde.

