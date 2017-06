Amazon: Preisaktion für Serien und Boxsets

Der Preismechanismus ist nicht neu, scheint aber immer häufiger von Amazon genutzt zu werden: Wer aus einem definierten Sortiment einen Warenwert von 100 Euro erreicht, erhält einen Rabatt in Höhe von 50 Euro. Für die am 12. Juni gestartete Wochenaktion hat Amazon.de in erster Line TV-Serien sowie einige Boxsets zusammengestellt. Unter der Kategorie "Neuheiten" finden sich Titel wie " The Big Bang Theory " (Staffel 9), " The Vampire Diaries " (Staffel 7) oder " The Originals " (Staffel 3).Angeboten werden auch diverse Exklusivprodukte, wie etwa eine "Game of Thrones"-Box mit den ersten sechs Seasons sowie einem Fotobuch. Außerdem wurden alle HBO-Serien des Sortiments unter einem eigenen Menüpunkt zusammengefasst. Darüber hinaus zählen zur Preisaktion Boxsets, wie beispielsweise die " Harry Potter Complete Collection ".Die Aktion endet am 18. Juni.

Quelle: VideoMarkt

