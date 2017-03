Amazon-Mitarbeiter streiken wieder

Großansicht Verdi hat mal wieder die Mitarbeiter zu kurzfristigen Streiks aufgerufen (Bild: Amazon) Verdi hat mal wieder die Mitarbeiter zu kurzfristigen Streiks aufgerufen (Bild: Amazon)

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Amazon.de -Standortes Bad Hersfeld am 13. März zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Das Amazon-Management weigere sich weiterhin, mit Verdi über eine Tarifbindung zu verhandeln.Zuvor hatten Teile der Belegschaft am Standort Leipzig am vergangenen Samstag, 11 März, die Arbeit niedergelegt, um ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag Nachdruck zu verleihen."Statt Wertschätzung gibt es ständige Kontrollen der Mitarbeiter bei der Arbeit und den Pausen", so eine Verdi-Sprecherin. Auch bei Krankheit soll Druck auf die Beschäftigten ausgeübt worden sein. Amazon-Sprecherin Anette Nachbar wies die Vorwürfe laut Medienberichten zurück. "Wir wollen, dass die Leute gesund zur Arbeit kommen und wieder gesund nach Hause gehen."

