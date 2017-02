Amazon mit Starttermin für zweite "Hand of God"-Staffel

Großansicht Ab 10. März abrufbar: Die zweite Staffel von "Hand of God" Ab 10. März abrufbar: Die zweite Staffel von "Hand of God"

Golden Globe-Gewinner Ron Perlman ("Sons of Anarchy") kehrt in seiner Rolle als Richter Pernell Harris in der zweiten Staffel von " Hand of God " zurück. Ab 10. März können in Deutschland und Österreich die neuen Folgen des Amazon -Originals sowohl im englischen Original als auch in der deutschen Synchronfassung auf dem Video-Streaming-Service Amazon Prime Video abgerufen werden.Die erste Staffel von "Hand of God" war am 4. September 2015 exklusiv auf Amazon Prime gestartet.

Quelle: VideoMarkt

