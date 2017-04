Amazon mit neuer Superhelden-Serie

Großansicht Ab 25. August verfügbar: "The Tick" (Bild: 2016 Amazon.com) Ab 25. August verfügbar: "The Tick" (Bild: 2016 Amazon.com)

Für Ende August hat Amazon mit "The Tick" eine neue Superhelden-Serie angekündigt. Die Pointe: Die Hauptfigur muss ohne Superkräfte auskommen. In einer Welt, in der Superhelden seit Jahrzehnten Realität sind, muss ein Underdog und Angestellter mit keinerlei Superkräften feststellen, dass seine Stadt von einem weltweit operierenden Super-Bösewicht beherrscht wird, der seit langem für tot gehalten wurde."The Tick" startet am 25. August als Amazon Original exklusiv auf Amazon Prime Video in der deutschen Synchronfassung sowie der englischen OriginalversionIm Sommer 2016 konnten Amazon Kunden im Rahmen der Pilot Season die Pilotepisode von "The Tick" ansehen und bewerten. Das positive Feedback habe Amazon zufolge dazu beigetragen, dass die Comedyserie als neues Amazon Original produziert und weltweit verfügbar sein wird.Die Serie stammt aus der Feder von Ben Edlund ("Supernatural") und versammelt Darsteller wie Peter Serafinowicz ("Guardians of the Galaxy") als "The Tick", Griffin Newman ("Draft Day") und Valorie Curry ("The Following").

Quelle: VideoMarkt

