Amazon mit Horror-Original

Großansicht Ab 1. Dezember auf Amazon Prime verfügbar: "Lore" Ab 1. Dezember auf Amazon Prime verfügbar: "Lore"

Mit "Lore" hat Amazon ein neues Original für seinen Streamingdienst bekannt gegeben. Die Serie basiert auf einem gleichnamigen Podcast, dem jeden Monat durchschnittlich fünf Millionen Fans in den USA folgen. "Lore" zeigt laut Amazon erschreckende und oft beunruhigende Geschichten, die auf echten Menschen und wahren Ereignissen basieren. Die Serie stammt unter anderem von den Executive Producern Ben Silverman ("Das Büro"), Howard T. Owens ("The Biggest Loser"), Gale Anne Hurd ("The Walking Dead"), Glen Morgan ("Akte X"). Produziert wird "Lore" von Propagate Content und Valhalla Entertainment.In den Hauptrollen sind unter anderem Robert Patrick ("Terminator 2"), Kristin Bauer van Straten ("True Blood") und Colm Feore ("House of Cards") zu sehen. "Lore" versteht sich als Horrorserie, die die wirklichen Begebenheiten hinter legendären Horrormythen der Popkultur, wie Vampiren, Wechselbälgern, Werwölfen, Séancen und besessenen Puppen erforschen will."Lore ist eine einzigartige Hybrid-Serie, die mit verschiedenen Medien sorgfältig recherchierte, wahre Lebensgeschichten erzählt, die überraschen, begeistern oder sogar beunruhigen", so Conrad Riggs, Head of Unscripted, Amazon Originals.Die sechs Episoden der Antologie-Serie werden bei Amazon Prime Video in der deutschen Synchronfassung ab 1. Dezember verfügbar sein.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Digitaler Vertrieb VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen