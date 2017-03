Amazon mit 4K-Kategorie

Großansicht 4K-Titel wie "La La Land" sind jetzt unter dem Formatbegriff "4K Blu-ray" zu finden (Bild: Studiocanal) 4K-Titel wie "La La Land" sind jetzt unter dem Formatbegriff "4K Blu-ray" zu finden (Bild: Studiocanal)

Wer auf Amazon.de zuletzt nach allen lieferbaren 4K Ultra Blu-ray-Produkten suchte, fand dafür keine Filtermöglichkeit. Zwar gab es einen allgemeinen Informationsbereich zum Thema "4K", doch keinen Überblick über alle Titel. Dies wurde jetzt geändert. So wurde die Filterfunktion "Format" (DVD, Blu-ray 3D Blu-ray etc.) im DVD-Blu-ray-Bereich um das Feld "4K Blu-ray" erweitert. Ausgewiesen werden aktuell mehr als 423 Produkte (Stand: 27. April). Was damit zu erklären ist, dass auch "Mastered in 4K"-Produkte angezeigt werden.Die Zahl der ausgewiesenen 4K Ultra HD Blu-rays beträgt 148, wobei sich darunter wie üblich zahlreiche noch nicht erschienene Titel wie beispielsweise " La La Land " befinden.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen