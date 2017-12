Amazon.de wieder mit "Tiefpreistagen"

Großansicht Einer von Tausenden preisreduzierten Filmen: "Ich - Einfach unverbesserlich 3" (Bild: Universal) Einer von Tausenden preisreduzierten Filmen: "Ich - Einfach unverbesserlich 3" (Bild: Universal)

Zu den Amazon.de -Preisaktionen der 50. Kalenderwoche zählen unter anderem die "Tiefpreistage". Dafür gibt es die Einzelkategorien "Neuheiten", "Blu-ray", "Box-Sets", "Steelbooks & Exklusives", "Serien", "3D Blu-ray", "DVD" sowie gebündelt Titel von Disney und Universum Film.In der Sparte reduzierte Neuheiten finden sich Titel wie " Ich - Einfach unverbesserlich 3 " (DVD: 12,49 Euro), " Pirates of the Caribbean: Salazars Rache " (Blu-ray: 16,97 Euro) oder die erste " The Crown "-Staffel (29,97 Euro). In der Kategorie "Steelbooks & Exklusives" sind Produktvarianten zu Titeln wie "John Wick", "The Flash", "Better Caul Saul" gelistet. Laut Amazon werden mehr als 10.000 Produkte preisreduziert angeboten. Die Aktion endet am 17. Dezember.Nur am 11. Dezember läuft eine Preisaktion für 4K UHD Blu-rays.

Quelle: VideoMarkt

