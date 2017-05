Amazon Channels gehen an den Start

Großansicht Mit rund 25 Streaming-Channels ist Amazon Channels in Deutschland und Österreich gestartet (Bild: Amazon) Mit rund 25 Streaming-Channels ist Amazon Channels in Deutschland und Österreich gestartet (Bild: Amazon)

Großansicht Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer der Tele München Gruppe Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer der Tele München Gruppe

Großansicht Katharina Behrends, Geschäftsführerin NBC Universal Global Networks Deutschland Katharina Behrends, Geschäftsführerin NBC Universal Global Networks Deutschland

Mit rund 25 Streaming-Channels startet Amazon heute ein neues Angebot für seine Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich. Wie das Unternehmen heute mitteilt, können Amazon-Prime-Mitglieder die Channels "für eine geringe monatliche Gebühr" zu ihrer Mitgliedschaft hinzubuchen - "individuell, flexibel ohne Paketbindung und ohne langfristigen Vertrag", wie Amazon betont."Von Live-Sport bis Kinderfernsehen, von Arthouse über Filmklassiker, bis zu beliebten TV-Serien - Amazon Channels ermöglicht Kunden, genau das auszuwählen, was sie sehen wollen. Wir fangen gerade erst an, weitere Channels folgen in den kommenden Monaten", erklärt Alex Green, Managing Director von Amazon Channels Europa.Die Inhalte kommen von Unternehmen wie NBCUniversal International ZDF Enterprises , der Tele München Gruppe und Universum Film . Zur Verfügung stehen u.a. Channels wie Syfy Horror, MUBI, GEO Television, MGM, Motorvision TV, Terra X, E! Entertainment HD und Kixi Select.Die Tele München Gruppe steuert Filmtastic zu dem neuen Angebot bei, die "erste und einzige VoD-Plattform im Angebot von Amazon Prime Video im deutschsprachigen Europa, die auf der Empfehlung von Film-Experten basiert", wie es in einer TMG-Mitteilung heißt. Zum Start des Angebots, das Filme wie Kathryn Bigelows und Terry Gilliams 12 Monkeys " umfassen wird, kommen die Empfehlungen von der deutschen Nachwuchsdarstellerin Svenja Jung Herbert L. Kloiber , Geschäftsführer der Tele München Gruppe: "Wir stellen die Weichen für die Zukunft und richten unseren Fokus verstärkt auf die digitalen Entwicklungen im Medienbereich. Mit Filmtastic erfüllen wir uns als Liebhaber großer Kinofilme nicht nur einen eigenen Wunsch. Wir freuen uns, allen Filmfans in Deutschland eine einzigartige Plattform anbieten zu können, die ausgewählte Kinofilme und Besonderheiten bietet, dies es nur bei Filmtastic gibt. Amazon ist dabei ein kongenialer Partner, mit dem wir unser Vorhaben zum Erfolg führen können." Katharina Behrends , Geschäftsführerin NBC Universal Global Networks Deutschland, zum neuen Angebot: "NBCUniversal International freut sich, als Partner zum Start von Amazon Channels in Deutschland und Österreich mit drei unverwechselbaren und fesselnden Marken dabei zu sein. Als neue Channels zum Debüt des neuen Senders bieten Syfy Horror und Studio Universal Classics eingefleischten und werdenden Fans des Horror-Genres und Liebhabern von Filmklassikern willkommende Anlaufpunkte zu ihren Lieblingsgenres - alles an einem Ort. Das Gleiche gilt für die Erweiterung von E! Entertainment auf den neuen Service: Fans der Pop-Kultur können einfach auf die fesselnden Celebrity-Inhalte zurückgreifen, die sie so lieben." Klaus Holtmann , Executive Vice President Digital Channels RTL Television , zur Zusammenarbeit mit Amazon: "Die Zusammenarbeit mit Amazon erhöht die Verbreitung unseres Premium-Senders beträchtlich. GEO Television bietet den besten Dokumentarfilmen und Doku-Reihen der Welt ein Zuhause. Wichtige Oscar- und Emmy-Gewinner sowie zahlreiche von Kritikern gefeierten Dokumentarfilme sind Teil des Programms von GEO Television. Wir freuen uns sehr, dass Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich jetzt auch die Möglichkeit haben, GEOs preisgekrönte Dokumentarfilme sowie Doku-Reihen zu den Themen Natur, Geschichte, Wissenschaft und Expedition zu sehen."Alle Amazon Channels im Überblick

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Digitaler Vertrieb VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen