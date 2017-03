Alamode mit Island-Thriller

Großansicht Mit "Der Eid" erscheint eine weitere Produktion von Baltasar Kormákur (Bild: Alamode (Filmagentinnen)) Mit "Der Eid" erscheint eine weitere Produktion von Baltasar Kormákur (Bild: Alamode (Filmagentinnen))

Finnur, gespielt von Baltasar Kormákur , ist ein liebevoller Familienvater in Reykjavik. Nur seine volljährige Tochter Anna macht ihm Sorgen; sie konzentriert sich lieber auf rauschende Partys als auf ihre Ausbildung. Als Anna sich in den zwielichtigen Ottar verliebt, droht sie noch tiefer abzurutschen. Der besorgte Finnur gerät dadurch selbst ins Fadenkreuz des Drogendealers Ottar und dessen Machenschaften. Unausweichlich sieht sich Finnur vor die Frage gestellt, wie weit er gehen muss, um seine Familie zu beschützen.Kinoverleiher Alamode Film veröffentlicht den Island-Thriller " Der Eid " am 23. Juni auf DVD, Blu-ray sowie als Video on Demand (Vertrieb: Universum Film ). Regisseur Baltasar Kormákur, der 2015 einem breiten Publikum mit dem Bergsteigerfilm " Everest " aufgefallen war, inszenierte zuletzt auch die Serie " Trapped - Gefangen in Island ". Sie erschien am 20. März auf DVD und Blu-ray bei Studiocana l.

Quelle: VideoMarkt

