Alamode lädt in die Wohngemeinschaft ein

Eigentlich will der pensionierte Witwer Hubert Jacquin ( André Dussollier) nur eine Putzfrau einstellen, doch durch ein Missversta?ndnis nistet sich in seiner großen Pariser Altbauwohnung eine junge Mitbewohnerin ein. Die quirlige Studentin Manuela versteht zwar nichts davon wie man einen Haushalt fu?hrt, aber viel davon, wie man den Alltag eines Rentners auf den Kopf stellt. .Die französische Wohlfühl-Komödie " Gemeinsam wohnt man besser " bringt Alamode auf DVD und Blu-ray sowie als Video on Demand am 12. Mai heraus. Der Vertrieb erfolgt über Alive.Leihversionen erscheinen bereits am 10. Mai (Vertrieb: Universum Film )..

