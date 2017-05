Zweites ESC-Halbfinale erreichte 10.000 Zuschauer mehr als das erste

Großansicht So sehen Sieger aus: das Schlussbild vom zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contests (Bild: Thomas Hanses) So sehen Sieger aus: das Schlussbild vom zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contests (Bild: Thomas Hanses)

Bulgarien: Beautiful Mess - Kristian Kostov

Weißrussland: Story of My Life - Naviband

Kroatien: My Friend - Jacques Houdek

Ungarn: Origo - Joci Pápai

Dänmark: Where I Am - Anja

Israel: I Feel Alive - IMRI

Rumänien: Yodel It! - Ilinka feat. Alex Florea

Norwegen: Grab The Moment - JOWST

Niederlanden: Lights and Shadows - OG3NE

Österreich: Running On Air - Nathan Trent

Serbien: In Too Deep - Tijana Bogi?evi?

F.Y.R. Mazedonien: Dance Alone - Jana Bur?eska

Malta: Breathlessly - Claudia Faniello

Irland: Dying To Try - Brendan Murray

San Marino: Spirit of the Night - Valentina Monett & Jimmie Wilson

Schweiz: Apollo - Timebelle

Litauen: Rain Of Revolution - Fusedmarc

Estonia: Verona - Koit Toome & Laura

570.000 Zuschauer verfolgten am 11. Mai 2017 beim ARD -Digitalkanal One (bis September 2016 bekannt als EinsFestival) das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contests (ESC) (Marktanteil: 2,2 Prozent). Das sind 10.00 mehr als beim ersten Semifinale vom 9. Mai; aber 140.000 weniger als das zweite ESC-Halbfinale von 2016 ereichte. Denn im Vorahr 2016 hatten Phoenix und EinsFestival mit der zweiten Vorrunde zusammen noch 710.000 Menschen erreicht.Beim zweiten Vorentscheid konnten in diesem Jahr neben den Zuschauern aus den teilnehmenden Ländern auch die Fersehzuschauer aus Deutschland, Frankreich und der Ukraine abstimmen. Das Endergebnis setzt sich aus der Publikumsabstimmung und den Stimmen einer Expertenjury zusammen.Inzwischen steht auch die Auftrittsreihenfolge für das Finale am 13. Mai fest, das die ARD ab 21 Uhr live überträgt. Deutschland startet als 21. von insgesamt 26 Beiträgen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen