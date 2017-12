Zweimal Edelmetall für Dodo von Sony Music Switzerland

Großansicht Feierten Gold und Platin (von links): Julie Born (Managing Director Sony Music Switzerland), Dodo, Simon Müller (Director Sales & Business Development Sony Music Switzerland), Maurizio Dottore (Director Marketing and A&R Sony Music Switzerland) sowie Alon Renner (Management Dodo) (Bild: Sony Music Switzerland) Feierten Gold und Platin (von links): Julie Born (Managing Director Sony Music Switzerland), Dodo, Simon Müller (Director Sales & Business Development Sony Music Switzerland), Maurizio Dottore (Director Marketing and A&R Sony Music Switzerland) sowie Alon Renner (Management Dodo) (Bild: Sony Music Switzerland)

Der Schweizer Reggaesänger Dodo hat von Sony Music Switzerland Platin für mehr als 30.000 abgesetzte Kopien seiner Hitsingle "Hippie-Bus" und Gold für das über 10.000 Mal verkaufte Album "Anti Brumm" in Empfang genommen. "Hippie-Bus" avancierte 2015 zum Sommerhit in der Schweiz, kam auf Rang 13 der Singlescharts und hielt sich dort 33 Wochen lang. "Anti Brumm" war im gleichen Jahr eine Nummer zwei in der eidgenössischen Albumhitliste.Die Awardübergabe erfolgte anlässlich der "Pfingstweid Studio Sessions", mit denen Dodo mit seinen Fans Abschied von seinem Success Club Studio in Zürich nimmt, das demnächst abgerissen wird.Das Studio in der Züricher Pfingstweid diente nicht nur Dodo als Soundwerkstatt, sondern war zugleich als "Refugium und Labor, Notunterkunft und Volksküche, Hitfactory und Wohlfühlzone" laut Sony Music Switzerland so etwas wie das "Epizentrum" der jungen Schweizer Musikszene.In den ehemaligen Stallungen der Welti Furrer AG entstanden drei von Dodos eigenen Alben, aber auch Longplayer von Steff la Cheffe oder Lo & Leduc. Songs wie "Ha ke Ahnig" von Steff la Cheffe, "Jung verdammt" von Lo & Leduc, "Du" und "Ke Bock" von Nemo und Dodos "Hippie-Bus" seien von hier aus direkt in die Schweizer Singlescharts gestürmt. Mitmieter der Räumlichkeiten war neben Dodo die Band Dabu Fantastic.Im August 2017 erschien als eine Hommage an sein Studio Dodos aktuelles Album "Pfingstweid", ein Duett-Album mit Freunden, Weggefährten und den Künstlern, die er in den letzten sieben Jahren produziert hat. Mit von der Partie sind Steff la Cheffe, Lo & Leduc, Dabu Fantastic, Marc Sway, Nemo, Rita Roof, De Luca und Carla Puccini. Bei der Produktion von "Pfingstweid" fand Dodo Unterstützung von Marco Jeger alias Big J aus Berlin und Maurice Könz, besser bekannt als Dr. Mo, aus Bern.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen