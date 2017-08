Zuwachs fürs "Special" des SWR3 New Pop Festivals

Für das Fernseh-"Special" im Rahmen des SWR 3 New Pop Festivals in Bande-Baden bestätigt der Radiosender zwei neue Acts: So wird der Rag'n'Bone Man hier zusätzlich zu seinem Konzert im regulären diesjährigen Festivalprogramm auftreten. Der Brite zählt mit seinem Singlehit "Human" und dem gleichnamigen Album Sony Music ) international zu den erfolgreichsten Newcomern des laufenden Jahres. Auch fürs Special gebucht sind Radio Doria. Die Band um den singenden Schauspieler Jan Josef Liefers , besonders populär in seiner Rolle als Rechtsmediziner Karl-Friedrich Börne aus dem Münsteraner "Tatort", wird in der Show ihre Single "Jeder meiner Fehler" aus dem Album "2 Seiten" ( Universal Music ) spielen.Zuvor hatten schon Adel Tawil , Max Giesinger und George Ezra ihre Zusage für die Beteiligung am "Special", zugesagt. Die Aufzeichnung der von Barbara Schöneberger moderierten Sendung erfolgt am 14. September im Festspielhaus in Baden-Baden. Ausstrahlungstermin von "SWR3 New Pop Festival - Das Special" ist am 22. September um 23.30 Uhr in der ARD . Wiederholungen laufen zudem am 28. September ab 23.45 Uhr im SWR Fernsehen und am 30. September um 20.15 Uhr auf One.Die Konzerte der 23. Ausgabe des SWR3 New Pop Festivals bestreiten vom 14. bis 16. September Alice Merton, Wincent Weiss, Anne-Marie, JP Cooper, Kaleo, Alma, The xx, Lola Marsh, Welshly Arms und wie erwähnt der Rag'n'Bone Man. Live sind alle Gigs im Video-Livestream auf swr3.de zu verfolgen; Aufzeichnungen bringt das SWR Fernsehen im Zeitraum vom 22. September bis 24. November im Wochentakt immer zum Ausklang des Nachtprogramms.

Quelle: MusikWoche

