Zuschauerzahlen bei "Voice Of Germany" sinken

Großansicht Ist eine der Jurorinnen: Yvonne Catterfeld (Bild: Richard Hübner/ProSiebenSat.1) Ist eine der Jurorinnen: Yvonne Catterfeld (Bild: Richard Hübner/ProSiebenSat.1)

Wie in den Vorjahren müssen sich ProSieben und Sat.1 mit geringeren Zuschauerzahlen bei "The Voice Of Germany" zufriedengeben, wenn erst einmal die sogenannten "Battles" laufen. Das war am 23. November 2017 bei der Donnerstagsausgabe bei ProSieben nicht anders. Insgesamt schalteten 3,16 Millionen ein (Marktanteil: 11,4 Prozent); bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 1,85 Millionen (Marktanteil: 20 Prozent).Damit lag die Show unter den Werten der Vorwoche wie auch jenen der letzten Sonntagsausgabe. Zum Vergleich: Am 19. November verharrten noch 3,82 Millionen vor den Bildschirmen (Marktanteil: 11,1 Prozent); bei den Jungen waren es am Sonntag bei Sat.1 noch 2,14 Millionen (Marktanteil: 17,5 Prozent). Am 16. November wollten noch 4,27 Millionen (Marktanteil: 15 Prozent) die Castingshow sehen; bei den Werberelevanten schauten 2,57 Millionen zu (Marktanteil: 27 Prozent).Im Vergleich mit der Vorwoche bedeuten die Zahlen vom 23. November einen Rückgang beim Gesamtpublikum von rund 1,1 Millionen, allerdings sahen diese Zahlen im Vorjahr beim Einsetzen der "Battles" ganz ähnlich aus.

Quelle: MusikWoche

