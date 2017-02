Zeltfestival Ruhr und Placebo feiern gemeinsam Jubiläum

Großansicht Feiern ihr zehnjähriges Jubiläum mit einer Geburtstagstorte: Die Initiatoren Heri Reipöler (links) und Lukas Rüger (rechts) mit Volker Goldmann vom Sponsoringpartner Sparkasse Bochum (Bild: Jens Schilling) Feiern ihr zehnjähriges Jubiläum mit einer Geburtstagstorte: Die Initiatoren Heri Reipöler (links) und Lukas Rüger (rechts) mit Volker Goldmann vom Sponsoringpartner Sparkasse Bochum (Bild: Jens Schilling)

Auf der zehnten Ausgabe des Zeltfestivals Ruhr, das wieder am Kemnader Stausee im Grenzgebiet von Bochum und Witten über die Bühne geht, spielen Placebo ein Konzert, mit dem die Band wiederum ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Zudem stehen bereits 15 weitere Gastspiele fest. Unter anderem gebucht sind für den Zeitraum von 18. August bis 3. September 2017 Sarah Connor , Max Giesinger, Jennifer Rostock Silly und die 257ers."Wir möchten unsere Besucher in jedem Jahr mit auf eine besondere Reise nehmen und an 17 Veranstaltungstagen zumindest einen Lieblingsort eines jeden passieren", sagt Lukas Rüger , einer der drei Geschäftsführer der veranstaltenden Initiative ZfR . "Daher versuchen wir auch für 2017, ein pluralistisches künstlerisches Programm auf die Beine zu stellen.""Mit Bedacht und Herz bemühen wir uns natürlich auch außerhalb der Eventzelte um eine belebte und abwechslungsreiche Gestaltung des 25.000 Quadratmeter großen Areals", so Rüger weiter. "Die Mischung aus konstanten Begleitern und Neuzugängen im Bereich Kulinarik und Kunsthandwerk ist das, was das ZfR auch abseits der Bühnen interessant macht."So hält man an der 2016 eingeführten Konzepterweiterung mit dem Naschmarkt fest und will "das lukullische Angebot in diesem Jahr noch erweitern", lässt Rüger wissen. "Das ZfR steht im Ruhrgebiet nun schon seit zehn Jahren für die erfolgreiche Umsetzung kreativer Konzepte, deren regionaler Mehrwert nicht mehr wegzudenken ist."18.08.17 Placebo19.08.17 LaBrassBanda, Joy Denalane20.08.17 Silly22.08.17 Yvonne Catterfeld23.08.17 Max Giesinger25.08.17 Jennifer Rostock26.08.17 Sarah Connor27.08.17 Gerburg Jahnke mit Gästinnen, Frank Goosen30.08.17 Jochen Malmsheimer31.08.17 Royal Republic01.09.17 Dieter Thomas Kuhn & Band02.09.17 257ers03.09.17 Der Dennis, Frank Goosen

Quelle: MusikWoche

